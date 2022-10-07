Милонов передал послание мобилизованным россиянам от ВС РФ

Фото: vk.com/milonov

Российские военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, призывают подпавших под мобилизацию не бояться, рассказал депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

"Очень активно общаюсь с солдатами. Что просят? Просят передать нашим мобилизованным россиянам, чтобы они не боялись. Что это нормально и даже хорошо. Что их ждут здесь, что защищать Родину – это не просто долг, но еще и честь, это почетно", – сообщил он в беседе с Общественной службой новостей.

Кроме того, военных поражает трусость покинувших РФ граждан.

По словам Милонова, войска РФ в настоящее время уничтожают группировку ВСУ в районе Майорска, Бахмута, Артемовска. Он также отметил плотное взаимодействие ВС РФ с представителями ЧВК "Вагнер".

Ранее Милонов, выразивший желание отправиться в зону специальной военной операции, заявил, что уже прибыл в Донбасс. Он объяснил, что принял решение прибыть в зону боевых действий, потому что не может быть в стороне от российских военнослужащих.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Об этом стало известно в ходе обращения президента к россиянам по поводу ситуации в Донбассе. По словам президента, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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