Союзные силы РФ взяли под контроль завод Knauf в Соледаре

Союзные силы взяли под контроль завод Knauf в Соледаре ДНР. Теперь они установили контроль за восточной частью города. Сейчас территорию завода зачищают от мин и бои идут уже на улицах Соледара.

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