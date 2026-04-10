Выставка "Жириновский. Продолжение. ЛДПР" открылась в Москве

В московском "Манеже" открывается выставка "Жириновский. Продолжение. ЛДПР", приуроченная к 80-летию основателя партии. Экспозиция построена как путешествие в поезде – главном агитационном средстве Владимира Вольфовича. Каждая станция – важная веха в судьбе страны и жизни политика.

Впервые публике представят личные вещи, ставшие частью образа политика: чемодан, с которым он приехал в Москву, письма, награды, а также знаменитые пиджаки и кепки. Отдельный раздел посвящен его прогнозам. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Жириновского сильным человеком, который прошел через вызовы и состоялся именно благодаря их преодолению.

