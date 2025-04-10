В Стамбуле обсудили восстановление работы дипмиссий России и США

В Стамбуле завершился второй раунд российско-американских переговоров. Они длились более пяти часов и проходили в закрытом формате на территории генконсульства России. Как сообщают информагентства, обсуждались восстановление работы дипмиссий, возобновление выдачи виз и прямые рейсы между странами.

Одним из главных вопросов стала перспектива возвращения полноценной визовой работы в Москве. Для этого США рассматривают возможность увеличения штата дипломатических сотрудников. По словам экспертов, на восстановление прежнего режима может уйти не менее полугода.

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