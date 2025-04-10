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10 апреля, 22:15

Политика

В Стамбуле обсудили восстановление работы дипмиссий России и США

В Стамбуле обсудили восстановление работы дипмиссий России и США

Переговоры России и США в Стамбуле завершились

Делегации России и США в Стамбуле обсуждают работу посольств более 5 часов

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В Стамбуле завершился второй раунд российско-американских переговоров. Они длились более пяти часов и проходили в закрытом формате на территории генконсульства России. Как сообщают информагентства, обсуждались восстановление работы дипмиссий, возобновление выдачи виз и прямые рейсы между странами.

Одним из главных вопросов стала перспектива возвращения полноценной визовой работы в Москве. Для этого США рассматривают возможность увеличения штата дипломатических сотрудников. По словам экспертов, на восстановление прежнего режима может уйти не менее полугода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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