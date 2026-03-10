В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на 2 часа по пятницам

В Госдуме хотят установить для женщин сокращенный на 2 часа рабочий день в пятницу. При этом в зарплате они не потеряют. Письмо с предложением уже направили в Минтруда.

В документе депутаты ссылаются на данные Росстата. Согласно статистике, женщины в нерабочее время ежедневно тратят в среднем почти 4 часа на бытовой труд и уход за родственниками. У россиянок с детьми до 6 лет это время увеличивается до 6 часов.

