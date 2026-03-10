Форма поиска по сайту

Новости

10 марта, 07:45

Политика

В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на 2 часа по пятницам

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 марта

Путин заявил, что РФ продолжит поставлять нефть и газ надежным партнерам

Минобороны Турции сообщило о перехвате баллистического боеприпаса

Мировая цена на нефть подскочила на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Путин подписал закон о поиске нужных людей через "Госуслуги"

Российские войска продолжают наступление в Запорожской и Харьковской областях

Профессор из Китая предсказал поражение США в войне против Ирана

Более 37 тыс человек прибыли в РФ из стран Ближнего Востока с начала недели

Более 9 тысяч россиян планируют вывезти из ОАЭ и Омана 8 марта

В Госдуме хотят установить для женщин сокращенный на 2 часа рабочий день в пятницу. При этом в зарплате они не потеряют. Письмо с предложением уже направили в Минтруда.

В документе депутаты ссылаются на данные Росстата. Согласно статистике, женщины в нерабочее время ежедневно тратят в среднем почти 4 часа на бытовой труд и уход за родственниками. У россиянок с детьми до 6 лет это время увеличивается до 6 часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Наиль ГубаевПолина Брабец

