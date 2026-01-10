Форма поиска по сайту

10 января, 21:30

Новости мира: в Риме прошло шествие в поддержку Венесуэлы

ВС РФ освободили село Зеленое в Запорожской области

Новости мира: массовые антиправительственные протесты усилились в Иране

Двух россиян освободили из состава экипажа захваченного США танкера "Маринера"

США освободили россиян из захваченного танкера Marinera

Россия нанесла массированный удар по критически важным объектам Украины

Россия может ввести безвизовый режим с четырьмя странами Африки

ВС РФ освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области

Новости мира: представители Дании и Гренландии встретились с официальными лицами США

Массовые протесты в Иране привели к гибели сотрудников КСИР

В Риме прошло шествие в поддержку Венесуэлы. В нем приняли участие около 3 тысяч человек. Демонстранты осуждали действия США и потребовали освобождения президента страны Николаса Мадуро и его жены.

Масштабные природные пожары охватили Австралию. В самом пострадавшем штате введен режим стихийного бедствия. По последним данным, три человека пропали без вести, более 130 домов сгорели.

