Новости мира: в Риме прошло шествие в поддержку Венесуэлы

В Риме прошло шествие в поддержку Венесуэлы. В нем приняли участие около 3 тысяч человек. Демонстранты осуждали действия США и потребовали освобождения президента страны Николаса Мадуро и его жены.

Масштабные природные пожары охватили Австралию. В самом пострадавшем штате введен режим стихийного бедствия. По последним данным, три человека пропали без вести, более 130 домов сгорели.

