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09 июня, 13:15

Политика

Новости мира: протесты против высылки нелегальных иммигрантов прошли в Лос-Анджелесе

Новости мира: протесты против высылки нелегальных иммигрантов прошли в Лос-Анджелесе

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Полиция Лос-Анджелеса задержала в прошедшие выходные почти 60 человек. Протесты против высылки нелегальных иммигрантов переросли в массовые беспорядки. Демонстранты поджигали автомобили, блокировали главное городское шоссе, бросали в силовиков камни и бутылки с зажигательной смесью. Один из протестующих въехал в группу полицейских на мотоцикле. Президент США Дональд Трамп распорядился направить в Лос-Анджелес 2 тысячи нацгвардейцев.

В Бразилии вертолет сел на поле прямо во время футбольного матча. Частный борт пролетел буквально в паре метров от футболистов и приземлился рядом с воротами. Забрав пассажира, вертолет снова взлетел, следуя тем же маршрутом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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