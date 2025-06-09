Новости мира: протесты против высылки нелегальных иммигрантов прошли в Лос-Анджелесе

Полиция Лос-Анджелеса задержала в прошедшие выходные почти 60 человек. Протесты против высылки нелегальных иммигрантов переросли в массовые беспорядки. Демонстранты поджигали автомобили, блокировали главное городское шоссе, бросали в силовиков камни и бутылки с зажигательной смесью. Один из протестующих въехал в группу полицейских на мотоцикле. Президент США Дональд Трамп распорядился направить в Лос-Анджелес 2 тысячи нацгвардейцев.

В Бразилии вертолет сел на поле прямо во время футбольного матча. Частный борт пролетел буквально в паре метров от футболистов и приземлился рядом с воротами. Забрав пассажира, вертолет снова взлетел, следуя тем же маршрутом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.