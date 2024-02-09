Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону вызвало резонанс в США

Белый дом отреагировал на выход интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности США Джон Кирби призвал американцев "не верить ничему". Также перед нацией выступил и американский президент Джо Байден. Он говорил о докладе прокурора, который назвал лидера Штатов "пожилым человеком с проблемами с памятью". Президент США отметил, что у него "все хорошо". После этого он тут же оговорился, назвав президента Египта президентом Мексики.

Тем временем королева-консорт Великобритании Камилла сообщила, что британский король Карл III чувствует себя хорошо. Она добавила, что монарх тронут всеми письмами и сообщениями от людей. Ранее стало известно, что во время обследования у Карла III обнаружили онкологию. Его сын принц Уильям заявил, что сможет взять на себя ряд публичных обязанностей.

Кроме того, в Испании не утихают протесты. Более тысячи трактористов заполонили центр Барселоны. Митингующие блокируют дороги и в других городах Испании, выступая против политики Евросоюза в сельхозсекторе. Полиция пытается препятствовать, но их машины буквально отодвигают.

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