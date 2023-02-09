Зеленский признался, что не собирался выполнять Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецким СМИ признался, что это он остановил выполнение Минских соглашении. Президент Украины заявил занимавшей на тот момент пост канцлера ФРГ Ангеле Меркель и французскому лидеру Эммануэлю Макрону об их невыполнимости.

За несколько дней Зеленский посетил Лондон и Париж, встретился даже с английским королем. Для чего он совершал такие поездки? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.