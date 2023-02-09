Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 18:30

Политика

Зеленский признался, что не собирался выполнять Минские соглашения

Зеленский признался, что не собирался выполнять Минские соглашения

Новости часа: в МЧС сообщили, сколько человек может находиться под завалами в Новосибирске

Авиация и средства ПВО РФ сбили два украинских самолета за сутки

Новости часа: спасатели МЧС РФ разобрали почти 900 кв м завалов в Турции

В Кремле призвали провести международное расследование подрыва "Северных потоков"

Минобороны РФ показало тренировки танкистов Центрального военного округа в зоне СВО

Компания SpaceX ограничила использование Украиной сетей Starlink в военных целях

В Австралии решили убрать с Национального военного мемориала китайские камеры

В Пентагоне заявили об обнаружении еще четырех китайских аэростатов в небе над США

В Киеве снесли памятник советскому летчику Валерию Чкалову

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецким СМИ признался, что это он остановил выполнение Минских соглашении. Президент Украины заявил занимавшей на тот момент пост канцлера ФРГ Ангеле Меркель и французскому лидеру Эммануэлю Макрону об их невыполнимости.

За несколько дней Зеленский посетил Лондон и Париж, встретился даже с английским королем. Для чего он совершал такие поездки? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика