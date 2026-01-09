Форма поиска по сайту

09 января, 09:45

Политика

Новости мира: представители Дании и Гренландии встретились с официальными лицами США

Новости мира: представители Дании и Гренландии встретились с официальными лицами США

Массовые протесты в Иране привели к гибели сотрудников КСИР

Британские СМИ заявили, что захваченный танкер "Маринера" следует к Шотландии

В Миннеаполисе начались массовые протесты после убийства женщины

Новости мира: французские фермеры на тракторах прибыли в Париж для протеста

Британские СМИ сообщили о сотрудниках американской полиции на борту танкера "Маринера"

Глава МВД Венесуэлы заявил о ранении президента Мадуро и его жены

Госдума планирует ужесточить правила пользования питбайками в 2026 году

ВС РФ нанесла поражение трем механизированным бригадам ВСУ на харьковском направлении

Новости мира: протестующие в Иране взяли под контроль Кередж

Представители Дании и Гренландии в США встретились с членами Совета национальной безопасности Белого дома. Целью встречи был отказ США от притязаний на остров, сообщают западные издания. Ранее американские власти заявляли о стремлении взять Гренландию под контроль. Пока в Белом доме не комментировали переговоры. Известно, что послы Дании и Гренландии провели несколько встреч с американскими законодателями на этой неделе. На следующей неделе переговоры с представителями Дании должен провести госсекретарь США Марко Рубио.

В Турции из-за сильного ветра грузовики опрокидываются прямо во время движения. Рядом со Стамбулом произошло уже несколько таких аварий. Машины заваливаются на бок на трассе. О сильном ветре в Турции предупреждали местные власти. Шторм вызвал десятки происшествий. Среди них – поваленные деревья и столбы, сорванные крыши и повреждения рекламных щитов и других конструкций. Также в ближайшие дни ожидается резкое похолодание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

