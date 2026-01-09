Новости мира: представители Дании и Гренландии встретились с официальными лицами США

Представители Дании и Гренландии в США встретились с членами Совета национальной безопасности Белого дома. Целью встречи был отказ США от притязаний на остров, сообщают западные издания. Ранее американские власти заявляли о стремлении взять Гренландию под контроль. Пока в Белом доме не комментировали переговоры. Известно, что послы Дании и Гренландии провели несколько встреч с американскими законодателями на этой неделе. На следующей неделе переговоры с представителями Дании должен провести госсекретарь США Марко Рубио.

В Турции из-за сильного ветра грузовики опрокидываются прямо во время движения. Рядом со Стамбулом произошло уже несколько таких аварий. Машины заваливаются на бок на трассе. О сильном ветре в Турции предупреждали местные власти. Шторм вызвал десятки происшествий. Среди них – поваленные деревья и столбы, сорванные крыши и повреждения рекламных щитов и других конструкций. Также в ближайшие дни ожидается резкое похолодание.

