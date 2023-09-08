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08 сентября, 18:10

Политика

Более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

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Полярник Константин Зайцев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

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Новости часа: более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Более миллиона жителей столицы проголосовали онлайн на выборах мэра Москвы. Об этом заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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