08 сентября, 18:10Политика
Более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы
Более миллиона жителей столицы проголосовали онлайн на выборах мэра Москвы. Об этом заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.
Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.
В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.