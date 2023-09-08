Синоптик пообещал москвичам приход холодов в середине сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В следующие выходные, 16–17 сентября, температура воздуха в Москве опустится до осенних показателей и будет находиться в пределах 8–13 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, согласно предварительному прогнозу, температура начнет снижаться уже в следующую пятницу, 15 сентября. Столбики термометров в этот день будут показывать 15–20 градусов, вероятно выпадение осадков.

"16–17 сентября, опять же по предварительным прогнозам, будут уже осенними: и в субботу, и в воскресенье – небольшой дождь и заметное понижение температуры до 8–13 градусов. По сравнению с плюс 19–24 в первой половине недели понижение, конечно, существенное", – цитирует синоптика Агентство "Москва".

Вильфанд призвал горожан не расстраиваться из-за погодных изменений, так как понижение температуры может быть предвестником бабьего лета.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что сентябрь в европейской части России ожидается теплее нормы, переход от метеорологического лета к метеорологической осени в этом году будет очень плавным.

По его словам, впереди россиян также ожидает три волны бабьего лета – молодое, классическое и старое. Первое происходит в конце августа и начале сентября, второе – в середине сентября, а последнее – в первой половине октября.



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