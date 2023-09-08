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08 сентября, 12:55

Политика

Герой России Евгений Черняев принял участие в ДЭГ на выборах мэра Москвы

Фото: ocean.ru

Командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2", Герой России Евгений Черняев принял участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах мэра Москвы. Об этом он сообщил журналистам, подчеркнув, что впервые решил воспользоваться электронным голосованием.

"Я сильно занят, и у меня еще детей несовершеннолетних двое. Поэтому отрываться от дел сложно, и я решил освоить электронное голосование. Удобно все в электронном виде делать, не ездить куда-то", – сказал Черняев.

По его словам, процедура не заняла много времени. Она дает возможность проголосовать даже тем москвичам, кто не находится в столице.

"И не так много времени я потратил на это. Проголосовал моментально после того, как код получил. Поэтому у меня положительное впечатление от голосования", – сказал Черняев.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Москвичи могут наблюдать за ходом ДЭГ через специальный сервис

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