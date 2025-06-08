Российские военные группировки "Юг" освободили населенный пунк Заря. Как рассказали бойцы отряда "Шторм" 10-го гвардейского танкового полка в ходе боев за этот поселок уничтожено более 10 пунктов управления беспилотниками.

Кроме того, в последние недели российская армия поразила ряд ключевых объектов на Украине. Это военные учебные центры в Полтавской и Сумской областях, а также места дислокации двух механизированных бригад в Днепропетровской области.

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