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08 июня, 14:30

Политика

ВС РФ освободили населенный пункт Заря

ВС РФ освободили населенный пункт Заря

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Российские военные группировки "Юг" освободили населенный пунк Заря. Как рассказали бойцы отряда "Шторм" 10-го гвардейского танкового полка в ходе боев за этот поселок уничтожено более 10 пунктов управления беспилотниками.

Кроме того, в последние недели российская армия поразила ряд ключевых объектов на Украине. Это военные учебные центры в Полтавской и Сумской областях, а также места дислокации двух механизированных бригад в Днепропетровской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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