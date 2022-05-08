США ввели санкции против трех российских телеканалов

США ввели санкции против российских телеканалов "Россия-1", Первый канал и НТВ.

В Тель-Авиве прошла акция "Бессмертный полк".

Парад Победы в Москве посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

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