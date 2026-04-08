Трамп отложил удары по объектам энергетической инфраструктуры Ирана на 2 недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что серия ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана откладывается минимум на 2 недели.

При этом в Тегеране предупредили, что продолжат сражаться до полного удовлетворения своих требований, если на запланированных переговорах не будет достигнуто политическое урегулирование.

В Ираке радикальные группировки объявили о временном прекращении боевых операций против объектов США и Израиля.