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08 апреля, 23:30

Политика

Штурмовики "Севера" подняли российский флаг над селом Гуево в Курской области

Штурмовики "Севера" подняли российский флаг над селом Гуево в Курской области

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Село Гуево в Курской области освобождено. В центре населенного пункта, у церкви Рождества Богородицы штурмовиками 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" подняли российский флаг.

Между тем временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что побывал в двух освобожденных от украинских военных селах Суджанского района. Степень разрушений в освобожденных Погребках, Малой Локне и Орловке очень велика, уточнил он.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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