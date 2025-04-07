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07 апреля, 11:30

Политика

ВС РФ заняли село Басовка Сумской области

ВС РФ заняли село Басовка Сумской области

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Подразделения группировки войск "Север" заняли населенный пункт Басовка Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, нанесены удары по формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ.

Также вооруженные силы России нанесли групповой удар оружием большой дальности воздушного и морского базирования по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям, на которых производились беспилотники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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