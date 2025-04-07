ВС РФ заняли село Басовка Сумской области

Подразделения группировки войск "Север" заняли населенный пункт Басовка Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, нанесены удары по формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ.

Также вооруженные силы России нанесли групповой удар оружием большой дальности воздушного и морского базирования по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям, на которых производились беспилотники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.