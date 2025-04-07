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07 апреля, 07:30

Политика

Российские бойцы водрузили флаг над храмом в Гуево

Российские бойцы водрузили флаг над храмом в Гуево

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В северной части села Гуево российские военные заняли выгодные рубежи и водрузили триколор над местным храмом. В Сумской области операторы дронов группировки "Север" сорвали ротацию ВСУ, а также освободили населенный пункт Басовка, контролирующий господствующие высоты на границе с Курской областью.

На ореховском направлении саперы группировки "Днепр" разминировали дорогу для штурмовых отрядов, что позволило занять село Улаклы в ДНР. Артиллерия нанесла удары по скоплениям ВСУ в ряде населенных пунктов Сумской области и Донецкой Народной Республики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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