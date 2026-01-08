В Миннеаполисе начались массовые протесты после убийства женщины

В американском городе Миннеаполис началась волна протестов после убийства женщины сотрудниками Службы иммиграционного контроля.

Губернатор штата уже распорядился перевести Национальную гвардию в состояние повышенной готовности. Массовые шествия прокатились и по другим крупным американским городам.

Президент США Дональд Трамп при этом назвал убитую женщину террористкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

