Захваченный США танкер "Маринера" направился в Великобританию

Захваченный США танкер "Маринера", идущий под российским флагом, направляется в Великобританию, сообщают британские СМИ. На его борту находятся сотрудники американских правоохранительных органов, судно следует к северным берегам Шотландии.

Ранее в США заявили, что танкер был захвачен из-за нарушения санкций и входил в так называемый "теневой флот Венесуэлы", занимавшийся перевозкой подсанкционной нефти под прежним названием. При этом Белый дом утверждает, что танкер "Маринера" не принадлежит ни одной стране и лишь притворялся российским.

