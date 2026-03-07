Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции и заявил, что никакой сделки с этой страной не будет.

Как сообщает телеканал CNN, основываясь на анализе спутниковых снимков, американские и израильские военные наносят удары по Ирану в опасной близости от объектов гражданской инфраструктуры. По его сведениям, 900-килограммовой бомбой был нанесен удар по зданию иранской телерадиокомпании в Тегеране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

