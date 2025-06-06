Новости мира: Израиль нанес удар по Бейруту

Израильская авиация нанесла массированный удар по столице Ливана. Сначала пригород Бейрута – Дахию – атаковали беспилотники, а потом самолеты сбросили несколько бомб. В Тель-Авиве утверждают, что целью было здание, которое использовало движение "Хезболла" для производства и складирования беспилотников. Отмечают, что эта атака Израиля стала самой сильной после вступления в силу соглашения о прекращении огня в ноябре 2024 года.

По меньшей мере 20 автобусов загорелись в Филадельфии. Как уточняют местные СМИ, огонь вспыхнул в автобусном депо и охватил списанный транспорт. Точные причины пожара неизвестны, однако предполагается, что сначала могло загореться одно транспортное средство, а затем пламя распространилось на другие машины.

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