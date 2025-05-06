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06 мая, 11:30

Политика

Новости мира: Фридрих Мерц не прошел первый тур выборов канцлера Германии

Новости мира: Фридрих Мерц не прошел первый тур выборов канцлера Германии

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Лидер Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза Фридрих Мерц не смог набрать необходимого количества голосов для избрания канцлером Германии в первом туре голосования в Бундестаге. Как сообщил председатель парламента, выборы главы правительства проходят по предложению президента без предварительных дебатов.

В Ватикане все 133 кардинала собрались для участия в конклаве по выборам нового Папы Римского, который начнется 7 мая. Выборщики уже прошли жеребьевку комнат и разместились в специально подготовленных помещениях, где будут находиться в полной изоляции на протяжении всего процесса выборов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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