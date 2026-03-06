График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 11:45

Новости мира: Трамп заявил о необходимости участвовать в выборе лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему необходимо лично участвовать в выборе следующего лидера Ирана. Он пообещал, что Ормузский пролив останется открытым.

Количество погибших в Ливане после израильских атак превысило 100 человек, число раненых составляет почти 650. Между тем была нанесена новая серия ударов по Бейруту и городу Баальбек. Израильским бомбардировкам подверглись более 50 населенных пунктов на юге Ливана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Мария Рыбакова Иван Евдокимов

