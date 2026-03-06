Российские войска освободили населенный пункт Яровая в Донецкой Народной Республике. Его взяли под контроль подразделения группировки войск "Запад". Бойцы группировки "Юг" улучшили положение и нанесли поражения трем формированиям бригад ВСУ.

За минувшие сутки российские войска нанесли ракетно-артиллерийские удары по противнику в районе пунктов Сосновое, Красный Лиман, Каленики, Липовка, Голубовка. Также атакованы скопления ВСУ возле Святогорска, Кривой Луки, Рай-Александровки и Никифоровки.

