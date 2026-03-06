В ГД внесут проект о совместном воспитании ребенка обоими родителями после развода

Россиянам могут по-новому определить порядок общения с детьми после развода. В Госдуму собираются внести законопроект о совместном воспитании ребенка обоими родителями. Если мама и папа сами не договорятся, то суд будет устанавливать индивидуальный график проживания ребенка с каждым из них.

По мнению авторов инициативы, отсутствие регулярного общения с одним из родителей может негативно влиять на развитие детей. Также они отмечают, что новый механизм поможет сохранить полноценные отношения ребенка и с матерью, и с отцом даже после развода.

