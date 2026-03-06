График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 07:45

Политика

В ГД внесут проект о совместном воспитании ребенка обоими родителями после развода

В ГД внесут проект о совместном воспитании ребенка обоими родителями после развода

Около 16 тысяч россиян покинули страны Персидского залива

Профессор из Китая заявил, что США проиграют войну на Ближнем Востоке

Власти ОАЭ решили не штрафовать туристов, задержавшихся из-за ближневосточного конфликта

Более 70% купивших туры в Дубай решили отказаться от поездки

Девять вывозных рейсов для россиян запланированы с Ближнего Востока на 6 марта

Тель-Авив заявил, что начал вторую фазу атак против Тегерана

В России могут поднять лимит стоимости подарков для учителей и врачей до 10 тыс руб

В Подмосковье прибыли российские военные, которых освободили из украинского плена

"Новости дня": в России могут ограничить движение электровелосипедов по тротуарам

Россиянам могут по-новому определить порядок общения с детьми после развода. В Госдуму собираются внести законопроект о совместном воспитании ребенка обоими родителями. Если мама и папа сами не договорятся, то суд будет устанавливать индивидуальный график проживания ребенка с каждым из них.

По мнению авторов инициативы, отсутствие регулярного общения с одним из родителей может негативно влиять на развитие детей. Также они отмечают, что новый механизм поможет сохранить полноценные отношения ребенка и с матерью, и с отцом даже после развода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

