Профессор из Китая заявил, что США проиграют войну на Ближнем Востоке

В Сети начали обсуждать прогноз профессора истории из Китая Цзяна Сюэциня, которого окрестили "пекинским Нострадамусом". Он заявил, что США проиграют войну на Ближнем Востоке и это навсегда изменит мировой порядок.

Ранее профессор с поразительной точностью предсказал возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом, а также предупредил о начале большого конфликта на Ближнем Востоке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.