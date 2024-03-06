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06 марта, 07:45

Политика

Прием заявок на электронное голосование на выборах стартовал на "Госуслугах"

Прием заявок на электронное голосование на выборах стартовал на "Госуслугах"

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На портале "Госуслуги" стартовал прием заявок на электронное голосование на выборах президента РФ. Как пояснили в Минцифры, для такого вида голосования нужна уважительная причина. Например, если избиратель заболел или ухаживает за родственником, и поэтому не может проголосовать онлайн или дойти до пункта проведения выборов президента РФ. Подать заявку можно до 11 марта включительно.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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