Российские "Искандеры" ударили по объектам военной инфраструктуры украинской армии. Работу этих оперативно-тактических ракетных комплексов в ночное время показали в Минобороны.

На этот раз действовали расчеты Западного военного округа. В арсенале комплексов – баллистические и крылатые ракеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.