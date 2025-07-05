В зоне проведения спецоперации российские военные продолжают продвигаться вперед. Бойцы группировки войск "Юг" освободили населенный пункт Предтечино, расположенный в трех километрах от города Константиновка. По мнению экспертов, занятые позиции станут важным плацдармом для дальнейшего наступления.

Тем временем бойцы "Восточной" группировки войск применяют тактику захвата опорных пунктов на мотоциклах. Благодаря высокой скорости и мобильности, военные быстро штурмуют позиции противника и успешно выполняют боевые задачи.

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