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05 июля, 11:45

Политика

Новости мира: консервативная партия в Англии потерпела поражение на выборах

Новости мира: консервативная партия в Англии потерпела поражение на выборах

Премьер-министр Великобритании Сунак покинет пост после выборов в парламент

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Консервативная партия в Великобритании потерпела поражение на выборах в парламент. Глава фракции Риши Сунак заявил, что уйдет в отставку после этого сокрушительного провала. Сразу 11 членов его правительства лишились своих кресел.

Вслед за Этной в Италии проснулся вулкан Стромболи. Он расположен на вулканическом острове недалеко от Сицилии. За ситуацией европейские специалисты следят с помощью дронов. С одной стороны склона заметили небольшой поток лавы.

Всемирная конференция по искусственному интеллекту началась в Шанхае. Свои разработки представили сотни компаний со всего мира. Искусственный интеллект они внедрили в человекоподобных роботов и передовые модели автомобилей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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