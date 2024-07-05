Новости мира: консервативная партия в Англии потерпела поражение на выборах

Консервативная партия в Великобритании потерпела поражение на выборах в парламент. Глава фракции Риши Сунак заявил, что уйдет в отставку после этого сокрушительного провала. Сразу 11 членов его правительства лишились своих кресел.

Вслед за Этной в Италии проснулся вулкан Стромболи. Он расположен на вулканическом острове недалеко от Сицилии. За ситуацией европейские специалисты следят с помощью дронов. С одной стороны склона заметили небольшой поток лавы.

Всемирная конференция по искусственному интеллекту началась в Шанхае. Свои разработки представили сотни компаний со всего мира. Искусственный интеллект они внедрили в человекоподобных роботов и передовые модели автомобилей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

