Общественная палата выступила с предложениями по голосованию в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Общественная палата Москвы выступила с предложениями по голосованию в столице на сентябрьских выборах.

В рамках заседания комиссии по развитию гражданского общества и общественного контроля, в ходе которого состоялось обсуждение голосования, была подчеркнута необходимость обеспечить москвичей всеми имеющимися инструментами голосования – как онлайн, так и на участке.

Председатель комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев рассказал о постоянном росте востребованности онлайн-голосования и электронного голосования с помощью терминалов.

По его словам, во время первого онлайн-голосования, которое проводилось в трех избирательных округах на прошлых выборах в Мосгордуму, в нем приняли участие около 10 тысяч человек, а на выборах мэра Москвы в 2023 году электронным способом голосования воспользовались уже более 2,7 миллиона человек.

В свою очередь, зампредседателя МГИК Дмитрий Реут подчеркнул, что в последние годы все меньше избирателей голосуют с помощью бумажных бюллетеней, отдавая предпочтение более удобным и быстрым способам голосования – онлайн и с помощью терминалов. В связи с этим московским избирателям дают возможность выбирать любой удобный именно для них способ голосования.

Реут напомнил, что на голосовании по поправкам в Конституцию порядка 20% голосующих выбрали ДЭГ. При этом спустя три года, на выборах мэра Москвы, электронно проголосовали уже 80%. В связи с этим МГИК берет на себя обязанность обеспечить бумажным бюллетенем каждого желающего избирателя, но с учетом востребованности онлайн- и электронного голосования предлагается организовать голосование бумажным бюллетенем по предварительному заявлению.

"Я предлагаю установить – это мы должны сделать решением Мосгоризбиркома – что те москвичи, которые пожелают воспользоваться бумажным голосованием, смогут обратиться в свою территориальную избирательную комиссию примерно дней за 30 до дня голосования с соответствующим заявлением, форму которого мы разработаем, с просьбой предоставить им возможность проголосовать с использованием бумажного избирательного бюллетеня", – сказал заместитель председателя Мосгоризбиркома.

Вадим Ковалев при этом предложил подавать такое заявление через портал mos.ru. Он также предложил увеличить срок подачи заявления хотя бы до 45 суток.

Начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко поддержал предложения коллег из Общественной палаты. По его словам, в предложении сделать голосование с помощью бумажного бюллетеня заявительным нет технических сложностей. Более того, это упростит и ускорит голосование на участках.

"Можно организовать процесс так, чтобы те, кто придет голосовать электронно, напрямую шли к терминалу и не тратили время на формальности с членом УИК. Так можно будет сократить время пребывания на участке и сделать его более удобным. Но нужно понимать, что, подав заявку на голосование бумажным бюллетенем, сделать свой выбор с помощью терминала уже не получится. То есть отдать свой голос можно будет только на участке по месту постоянной регистрации", – сказал Костырко.

Выборы в Мосгордуму пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. В ходе голосования москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

