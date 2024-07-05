В Госдуме предложили разрешить россиянам опаздывать на работу из-за жары

Россиянам могут разрешить опаздывать на работу из-за жары. Такое предложение прозвучало в Государственной думе.

По мнению депутатов, при температуре выше 28 градусов человеку трудно передвигаться, нагрузка на организм возрастает в разы, а рассчитать время в пути становится сложнее. Также уважительной причиной опоздания, по мнению парламентариев, могут считаться метель, ливень и гололедица.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

