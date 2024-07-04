МГИК: москвичи смогут голосовать на выборах в сентябре онлайн и очно

Московская городская избирательная комиссия утвердила порядок электронного голосования на сентябрьских выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в ТиНАО.

Так, жители смогут отдать свой голос электронно – онлайн или через терминалы на избирательном участке, а также при помощи бумажных бюллетеней, предварительно заявив об отказе от дистанционного электронного и электронного форматов.

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