04 июля, 15:15Новости
МГИК: москвичи смогут голосовать на выборах в сентябре онлайн и очно
Московская городская избирательная комиссия утвердила порядок электронного голосования на сентябрьских выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в ТиНАО.
Так, жители смогут отдать свой голос электронно – онлайн или через терминалы на избирательном участке, а также при помощи бумажных бюллетеней, предварительно заявив об отказе от дистанционного электронного и электронного форматов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.