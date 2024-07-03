03 июля, 13:22Общество
Эксперт Маслова: предложение не наказывать за опоздание в жару спровоцирует прогулы
Фото: 123RF/lightfieldstudios
Предложение не наказывать за опоздание на работу из-за жары может спровоцировать массовые прогулы. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась психолог, специалист по оценке и управлению персоналом Наталья Маслова.
Ранее группа депутатов от ЛДПР предложила не наказывать сотрудников за опоздание из-за жары и других тяжелых погодных условий. Законопроект внесли в Госдуму 3 июля. По словам парламентариев, при температуре выше 28 градусов сложнее передвигаться, плюс нагрузка на организм возрастает в разы.
В целом Маслова положительно оценила предложение депутатов. В то же время она отметила, что будет сложно отслеживать, почему именно сотрудник пришел на работу позже.
По мнению эксперта, тем, кому действительно сложно, можно было бы предложить гибкий летний вариант графика – например, приходить на час раньше.
"То есть они будут добираться на работу, когда температура на улице еще не достигла каких-то критических пределов. Для других сотрудников, которые жару переносят нормально, можно оставить стандартное расписание", – предложила эксперт.
Ранее в Московской федерации профсоюзов рассказали, что сотрудника могут уволить с работы, если он опоздает на более чем 4 часа без уважительной причины. При этом единичное опоздание на 5–10 минут считается незначительным нарушением. За несколько таких случаев работник может получить замечание или выговор.