Эксперт Маслова: предложение не наказывать за опоздание в жару спровоцирует прогулы

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Предложение не наказывать за опоздание на работу из-за жары может спровоцировать массовые прогулы. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась психолог, специалист по оценке и управлению персоналом Наталья Маслова.

Ранее группа депутатов от ЛДПР предложила не наказывать сотрудников за опоздание из-за жары и других тяжелых погодных условий. Законопроект внесли в Госдуму 3 июля. По словам парламентариев, при температуре выше 28 градусов сложнее передвигаться, плюс нагрузка на организм возрастает в разы.

В целом Маслова положительно оценила предложение депутатов. В то же время она отметила, что будет сложно отслеживать, почему именно сотрудник пришел на работу позже.





Наталья Маслова психолог, специалист по оценке и управлению персоналом Инициатива достаточно интересная. Но определять, по какой именно причине человек опоздал, будет непросто: действительно ли он пришел позже, потому что ему было тяжело добираться, или высокая температура воздуха просто стала поводом опоздать.

По мнению эксперта, тем, кому действительно сложно, можно было бы предложить гибкий летний вариант графика – например, приходить на час раньше.

"То есть они будут добираться на работу, когда температура на улице еще не достигла каких-то критических пределов. Для других сотрудников, которые жару переносят нормально, можно оставить стандартное расписание", – предложила эксперт.

Ранее в Московской федерации профсоюзов рассказали, что сотрудника могут уволить с работы, если он опоздает на более чем 4 часа без уважительной причины. При этом единичное опоздание на 5–10 минут считается незначительным нарушением. За несколько таких случаев работник может получить замечание или выговор.