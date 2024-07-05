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Падение микрорайона Канала Часова Яра в Донецкой Народной Республике является самой ужасной новостью для Киева за последние 36 часов, так как это стало крупным поражением ВСУ. Таким мнением поделился британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Об отступлении украинских подразделений из микрорайона Канала стало известно от представителя группировки ВСУ "Хортица" Назара Волошина, который заявил, что все позиции ВСУ на данном участке были разрушены.

Меркурис сравнил данное событие с потерей ВСУ Авдеевки и Очеретино. По его словам, стремительное продвижение российских сил на этом направлении ведет к приближению полного освобождения ДНР и окончанию боев за Донбасс.

Российские войска ранее полностью освободили район Новый населенного пункта Часов Яр в ДНР. В результате активных действий подразделения Южной группировки войск смогли улучшить положение по переднему краю.

Взятие под контроль этого микрорайона является серьезным тактическим успехом ВС РФ, так как это говорит о проломе обороны ВСУ и открывает возможности для дальнейшего освобождения Часова Яра, считает советник главы ДНР Ян Гагин.

