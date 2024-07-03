ЦИК РФ приняла новый порядок электронного голосования

Центральная избирательная комиссия России утвердила новый порядок электронного голосования. Теперь регионы смогут организовывать процесс голосования с учетом уже достигнутых результатов в цифровизации, предпочтений избирателей и других особенностей.

Это позволит создать условия для реализации активного избирательного права каждого россиянина вне зависимости от его жизненных обстоятельств. Для этого может применяться формат как дистанционного электронного голосования, так и бумажных бюллетеней.

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