Российские военнослужащие группировки "Север" прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской и Харьковской областях, сообщают военные эксперты. Задача ВС РФ – отодвинуть противника и лишить его возможности обстреливать российскую территорию.

Всего, по данным Минобороны, за время проведения спецоперации были уничтожены 662 самолета противника, 283 вертолета и более 50 тысяч беспилотников. Украинская армия потеряла свыше 22 тысяч танков и боевых машин и полторы тысячи установок реактивных систем залпового огня.

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