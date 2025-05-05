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05 мая, 11:45

Политика

ВС России прорывают оборону ВСУ в Сумской и Харьковской областях

ВС России прорывают оборону ВСУ в Сумской и Харьковской областях

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Российские военнослужащие группировки "Север" прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской и Харьковской областях, сообщают военные эксперты. Задача ВС РФ – отодвинуть противника и лишить его возможности обстреливать российскую территорию.

Всего, по данным Минобороны, за время проведения спецоперации были уничтожены 662 самолета противника, 283 вертолета и более 50 тысяч беспилотников. Украинская армия потеряла свыше 22 тысяч танков и боевых машин и полторы тысячи установок реактивных систем залпового огня. 

Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАлина Гилева

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