Джен Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома 13 мая

Действующий пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 13 мая покинет свою должность, проработав на ней почти полтора года. До того Псаки была директором по коммуникациям, а еще ранее – официальным представителем Госдепа.

Джен Псаки, безусловно, запомнилась своими интересными высказываниями и реакциями на вопросы журналистов. Байден в своей благодарности сотруднице отметил ее чувство юмора.

Новым пресс-секретарем назначена заместитель Псаки Карин Жан-Пьер. Она будет первой в истории чернокожей американкой и открытой представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.