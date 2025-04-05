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Новости

05 апреля, 16:30

Политика

Новости мира: президент Южной Кореи Юн Сок Ель отстранен от власти

Новости мира: президент Южной Кореи Юн Сок Ель отстранен от власти

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Конституционный суд отрешил от власти президента Южной Кореи Юн Сок Еля спустя 111 дней как тот попытался ввести военное положение и запретить оппозиционно настроенный парламент, но депутаты перехватили инициативу. Предварительная регистрация на новые выборы стартовала. Их дату назовут в ближайшие десять дней. Ен Сок Ель за время судебных рассмотрений успел побывать под арестом и выйти на фоне массовых митингов как за, так и против него. Флаг бывшего президента спущен над его офисом.

Круизный лайнер попал в сильный шторм в проливе Дрейка между Америкой и Антарктидой . Пассажиры поделились кадрами на борту. Многометровые волны швыряли корабль, как щепку . Людей охватила паника. Судно качало с такой силой, что их выбрасывало в воздух. Многие получили травмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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