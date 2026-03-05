Политолог рассказал, кто ближе к победе в Ближневосточном конфликте

В субботу, 6 марта, будет неделя с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке. О том, кто ближе к победе, рассказал корреспондент Академии военных наук, политолог, кандидат политических наук Сергей Судаков.

По его словам, Иран оказывает сильное сопротивление США и Израилю. Он отметил, что победой для страны будет продержаться как можно дольше.

