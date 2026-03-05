Иран пригрозил Израилю ударом по атомному реактору в Димоне

Иран, Израиль и США обмениваются ракетными ударами. Тегеран пригрозил Тель-Авиву нанести удар по атомному реактору в Димоне, если он с Вашингтоном попытается свергнуть власть в Исламской Республике.

Иран заявляет о ракетной атаке по международному аэропорту имени Бен-Гуриона и утверждает, что уничтожил 7 современных радаров США и Израиля, размещенных в регионе. Также нанесен удар по центру обработки данных американской компании Amazon в Бахрейне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.