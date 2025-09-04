В Госдуме предложили запретить подросткам делать татуировки. По словам авторов инициативы, риск рака кожи у людей с тату возрастает в 1,5 раза, а при больших рисунках – почти в 2,5 раза. Риски заработать лимфому увеличиваются в 3 раза.

На данный момент официально в салонах можно сделать татуировку с 16 лет и с согласия родителей. Однако многие подростки идут в нелегальные мастерские.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.