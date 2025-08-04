04 августа, 16:30Политика
Пушилин обсудил с Путиным восстановление Донецкой Народной Республики
Власти Донецкой Народной Республики рассчитывают на восстановление Донецка, опираясь на успешный опыт Мариуполя. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.
Самыми важными задачами он назвал восстановление Куйбышевского, Киевского, Кировского и Петровского районов, ранее считавшихся прифронтовыми. Там повреждено или разрушено более 2 тысяч многоквартирных домов и около 260 социальных объектов.
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