Новости мира: сербские студенты перекрыли трассы в Белграде и Нови-Саде

В Сербии продолжаются массовые протесты студентов. Они блокируют автотрассы в крупнейших городах страны, включая Белград и Нови-Сад. Организаторы требуют полной изоляции сербской столицы, пропуская только экстренные службы и доставщиков еды. За одну ночь полиция задержала 16 человек.

Американские автомобилисты оказались в километровых заторах после того, как на шоссе вышла заблудившаяся свинья. Полиция перекрыла дорогу, чтобы поймать животное. Спустя некоторое время патрульные задержали нарушительницу, о чем позже составили рапорт.

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