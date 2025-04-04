Прямое авиасообщение может возобновиться между РФ и США

Между Россией и США может возобновиться прямое авиасообщение. Эта тема обсуждалась на последней встрече российской и американской делегаций. Кроме того, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев два дня вел переговоры с ключевыми фигурами администрации американского лидера Дональда Трампа.

Как отметил авиаэксперт Роман Гусаров, чтобы возобновить авиасообщение, надо сначала снять санкции с российских авиакомпаний, аэропортов, директоров и акционеров компаний.

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