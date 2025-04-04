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04 апреля, 07:45

Политика

В России упростят наказание за бытовую клевету

В России упростят наказание за бытовую клевету

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру привлечения к ответственности за клевету в быту. Сейчас такие дела рассматриваются в порядке частного обвинения – пострадавший должен сам собирать доказательства и обращаться в суд. Новый механизм предполагает, что этим займется полиция.

Если закон примут окончательно, заявление можно будет подать напрямую в отделение. Доказательства соберут следователи, а дело будет поддерживать государственный обвинитель. При этом закрыть дело в случае примирения сторон уже не получится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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