04 апреля, 07:45Политика
В России упростят наказание за бытовую клевету
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру привлечения к ответственности за клевету в быту. Сейчас такие дела рассматриваются в порядке частного обвинения – пострадавший должен сам собирать доказательства и обращаться в суд. Новый механизм предполагает, что этим займется полиция.
Если закон примут окончательно, заявление можно будет подать напрямую в отделение. Доказательства соберут следователи, а дело будет поддерживать государственный обвинитель. При этом закрыть дело в случае примирения сторон уже не получится.
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