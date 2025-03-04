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04 марта, 19:30

Политика

Политолог дал свои прогнозы на выступление Трампа перед конгрессом США

Политолог дал свои прогнозы на выступление Трампа перед конгрессом США

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Президент США Дональд Трамп готовится выступить на совместном заседании сената и палаты представителей конгресса США 4 марта. Накануне американский президент написал в своем блоге: "Вечер будет очень важным. Я расскажу все как есть".

Что он имел в виду? Затронет ли тему конфликта на Украине? Может ли Трамп повлиять на Европу? На эти и другие вопросы ответил политолог Павел Данилин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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