03 сентября, 17:30

Политика

Москва организует выборы для жителей 19 регионов России

Москва организует выборы для жителей 19 регионов России

Москва организует выборы для жителей 19 регионов России. Они будут выбирать глав субъектов. На одном из экстерриториальных избирательных участков побывал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Для него там провели экскурсию.

В этом году выборы попробуют организовать в многофункциональных центрах предоставления услуг, которые располагаются в торговых центрах, чтобы это было максимально удобно для гостей столицы. В Москве 12,13 и 14 сентября будут работать 14 участков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикагородвидеоМаксим Шаманин

